Grève lundi chez Brussels Airlines : la direction met en demeure les syndicats

Les syndicats ont réagi incrédules face à cette mise en demeure. "C'est du jamais vu", a souligné Paul Buekenhout du syndicat chrétien ACV-Puls. "La direction met les gens dos au mur. C'est un pas trop loin, cela va à l'encontre du droit social, du droit international à la grève."

"C'est de l'intimidation", a estimé auprès de Belga Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "On voit qu'avec Lufthansa, c'est autre chose, on est dans l'abus de procédures et de l'intimidation, même du personnel", a-t-il poursuivi. "La procédure de conciliation ne peut pas interdire de faire grève, le bureau de conciliation peut faire des recommandations mais ne peut interdire une grève. Si la conciliation échoue, on a le droit de faire grève", a-t-il insisté. "C'est scandaleux", a-t-il ajouté.

Les représentants des travailleurs examinaient jeudi soir quelles procédures juridiques ils pouvaient entamer. Olivier Van Camp, syndicaliste BBTK, a indiqué au Het Laatste Nieuws que le préavis de grève de lundi était couvert étant donné qu'un préavis à durée indéterminée court depuis août et septembre.