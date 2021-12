Louis Van Gaal, le coach des Pays-Bas, impatient de défier les Diables: «Nous jouerons contre les meilleurs»

La Belgique et les Pays-Bas se défieront deux fois en l’espace de quelques mois en 2022 dans ce qui constituera les 128e et 129e «derby des plats pays».

Comme la plupart des sélectionneurs des nations qualifiées pour la Coupe du monde 2022, Louis van Gaal devrait utiliser les matches de la prochaine Ligue des Nations, prévus en juin et septembre prochain, pour préparer le rendez-vous qatari. Mais le sélectionneur des Pays-Bas est aussi très impatient à l’idée de défier la Belgique. «Nous jouons les Belges, premiers au classement FIFA. Cela va nous aider. Affronter Gibraltar ne vous apporte rien», a lancé Louis van Gaal jeudi dans la foulée du tirage au sort.

Outre la Belgique et les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles figurent aussi dans le groupe A4 d’une compétition fort appréciée par Van Gaal. «Je pense que c’est la meilleure qui soit. Les nations sont réparties en fonction de leur niveau. Nous jouons donc contre les meilleurs. Les qualifications pour les Championnats d’Europe et les Coupes du monde devraient aussi être comme ça.»