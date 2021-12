Sommet européen: la coordination des mesures sanitaires à l’épreuve d’omicron

C’est le type d’intervention qui trouve peu de contre-argumentation, celle utilisée par Mario Draghi, le chef de gouvernement italien, pour justifier l’exigence d’un test négatif du covid pour les personnes vaccinées qui arrive sur le territoire. Et elle repose en somme sur un chiffre : 135.000. C’est le nombre de morts du covid en Italie depuis le début de la pandémie.

C’est donc sans mentionner Rome que certains dirigeants, jeudi après-midi, ont rappelé à leurs pairs le besoin d’une coordination sur les mesures sanitaires. Une coordination oui, mais qui doit être guidée par le principe de la plus grande prudence, aurait répondu l’ancien président de la BCE. Plus de 80 % de la population italienne est vaccinée, a-t-il ajouté et le variant omicron y est moins présent que dans les autres Etats de l’UE. Ce qui justifie, à ses yeux, des mesures supplémentaires à l’arrivée sur le territoire.