Diables rouges: duel des plats pays en Nations League

Les Diables rouges ont évité le groupe de la mort et défieront les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles en Nations League. Matches en juin et en septembre.

Il y avait une chance sur deux que Robert Pires envoie les Diables rouges dans le « groupe de la mort ». Alors que la France et l’Espagne étaient fixées sur leur sort, soit l’Italie, soit la Belgique hériterait d’une poule avec l’Angleterre, l’Allemagne et la Hongrie. Le groupe le plus relevé dans cette Ligue A de cette troisième édition de la Nations League sera finalement pour le champion d’Europe en titre. Le tout en offrant à la Belgique un groupe bien plus abordable en compagnie des Pays-Bas, de la Pologne et du pays de Galles. Encore les Gallois donc que les Diables rouges viennent de quitter en phase de groupes du Mondial 2022 au Qatar.