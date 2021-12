David Goffin battu par le 821e mondial pour son retour à la compétition: «J’ai fait beaucoup de fautes»

David Goffin (ATP 39) était un peu déçu, forcément, après sa défaite contre Jules Marie (ATP 821), jeudi soir à l’Open de Caen, tournoi exhibition, qui marquait son retour à la compétition après trois mois et demi sans tennis. Pour sa rentrée, le Liégeois, 31 ans, s’est en effet incliné 6-1, 6-4 face au Français, 30 ans, régional de l’étape, déjà finaliste de l’édition 2019.

« Cela ressemblait vraiment à un match de reprise », a-t-il confié à l’interview après son match. « Je commence très mal et j’ai fait beaucoup de fautes sur des balles d’attaques, des mauvais choix aussi. Il y a eu de l’hésitation, ça manquait un peu de spontanéité. Je venais ici pour prendre des repères après quelques jours d’entraînement. Jules a très bien joué. Je connais son niveau. Il a beaucoup joué cette année, beaucoup gagné. Il a quitté assez tôt le circuit professionnel pour d’autres projets, mais il continue de bien jouer. On voit qu’il est affûté et qu’il a un bon schéma de jeu. »