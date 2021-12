Le cancer m’a tuer

Depuis deux ans, on meurt du covid, mais en raison notamment des reports de soin, on meurt aussi davantage qu’avant du cancer.

Ce titre est violent, mais il exprime une nouvelle réalité qui l’est encore bien davantage. La pandémie nous inflige en effet une double peine de mort : depuis deux ans, on meurt du covid, mais on meurt aussi davantage qu’avant du cancer. Le virus est venu totalement chambouler cette médecine patiemment développée et brillamment perfectionnée contre le cancer, qu’on croyait alors être l’ennemi numéro un de notre santé.

Avant l’épidémie, en cas de cancer déclaré, il s’agissait pour maximiser les chances de succès, de fixer illico la date de l’intervention éventuelle et de l’administration de la radiothérapie et/ou de la chimiothérapie avant et/ou après la chirurgie. Pas une minute à perdre, c’était le mot d’ordre donné par le corps médical et respecté à la lettre par les patients.