Un protocole d’accord conclu entre syndicats et direction de Logistics Nivelles

Les représentants des travailleurs et la direction de Logistics Nivelles se sont mis d’accord en soirée sur un texte à soumettre au personnel.

Après plusieurs heures de discussions en conseil d’entreprise, jeudi, les représentants des travailleurs et la direction de Logistics Nivelles se sont mis d’accord en soirée sur un texte à soumettre au personnel, au cours d’assemblées générales qui seront organisées sur le site vendredi.

Ce premier accord, engrangé en fin de phase 1 de la loi Renault, pourrait apaiser les tensions qui allaient crescendo ces derniers jours entre les travailleurs et la direction de Kuehne + Nagel, avec l’organisation de plusieurs actions de protestation tant sur le site de Nivelles que sur d’autres sites dépendant du groupe logistique.

On sait que du côté du front commun syndical, une des demandes à ce stade des discussions était de pouvoir s’appuyer, comme base des négociations du plan social à discuter dans les semaines à venir, sur un précédent plan social appliqué sur le site nivellois lors d’une restructuration datant de 2016. La direction, elle, semblait réticente sur ce point.

Un vendredi très attendu

On saura sans doute dans la journée de vendredi si des avancées ont été engrangées sur cette question lors du conseil d’entreprise de ce jeudi. Quoi qu’il en soit, on reste toujours, pour l’instant, dans la phase 1 de la loi Renault chez Logistics Nivelles. Si certains principes généraux peuvent déjà être mis sur la table des discussions en vue de la phase II, ce n’est que lorsque celle-ci sera officiellement entamée que les détails du plan social à venir seront négociés entre syndicats et direction.