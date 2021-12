Lucia Hiriart, veuve de l’ex-dictateur Pinochet, est décédée

Ce décès survient trois jours avant le second tour de la présidentielle entre Gabriel Boric, de gauche, et José Antonio Kast, d’extrême droite, qui revendique l’héritage de la dictature de Pinochet.

Lucia Hiriart, veuve de l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet, est décédée jeudi après-midi à l’âge de 98 ans à son domicile où elle vivait avec tous ses enfants et petits-enfants, a déclaré sa famille, confirmant l’information de médias locaux.

Dans une brève déclaration à la presse, son fils cadet, Marco Antonio Pinochet, a dit : « Nous avons le grand regret d’annoncer le décès de notre chère mère, Lucia Hiriart de Pinochet », l’épouse du général qui a dirigé le Chili entre le 11 septembre 1973 et le 11 mars 1990, laissant derrière lui un bilan de plus de 3.200 morts et de personnes disparues.