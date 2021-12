Météo: quel temps pour le début des vacances des enfants de maternelles et primaires?

Le ciel restera morose ce vendredi et ce weekend.

Ce vendredi marque le dernier jour d’école pour les enfants de maternelles et de primaires cette année. Pour rappel, leurs classes fermeront une semaine en avance pour lutter contre la propagation du covid. Un dernier jour où une grande partie de la Belgique se réveillera dans la brume ou le brouillard et le temps restera souvent gris pendant la journée, mis à part quelques éclaircies sur le flanc sud de l’Ardenne, prévoit l’IRM. Les maxima seront compris entre 6 et 9ºC. Le vent sera faible à parfois modéré de nord-est.