Steven Van Gucht donne son avis sur la vaccination des enfants

Le Conseil supérieur de la Santé a rendu, plus tôt dans la journée, un avis positif concernant la vaccination des enfants âgés de cinq à onze ans. Elle se ferait sur base volontaire et consisterait en deux injections espacées de trois semaines. La décision finale sera prise lundi lors d’une conférence interministérielle des ministres de la santé lors duquel ils examineront également l’avis du comité de bioéthique.

Il n’y aura pas de distinction entre les enfants vaccinés contre le coronavirus et ceux qui ne le sont pas, a souligné jeudi le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) sur la chaine Canvas.

Le ministre Vandenbroucke a souligné que cette campagne auprès des enfants nécessite une bonne préparation. Les bénévoles des centres de vaccination sont déjà fatigués et il faut maintenant mobiliser «toutes les forces» pour la campagne de rappel des adultes. M. Vandenbroucke n’exclut toutefois pas que les deux campagnes se déroulent en parallèle dans une certaine mesure.

Le débat sur la vaccination des enfants est intense. Présent sur VTM News, le scientifique Steven Van Gucht s’est montré favorable à cette campagne de vaccination, même si les enfants sont peu touchés par les formes graves de la maladie. « Depuis le début de la pandémie, environ 135 enfants âgés entre 5 à 11 ans se sont retrouvés à l'hôpital, » a indiqué Van Gucht. « La vaccination pourrait permettre de retrouver une situation beaucoup plus calme, notamment dans les écoles et cela réduit le risque que des personnes plus à risque entrent en contact avec le virus. »