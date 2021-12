Toto Wolff compare le sacre de Verstappen à la main de dieu de Maradona: «Une décision incohérente a enlevé le titre à Hamilton»

Toto Wolff et Lewis Hamilton ont boycotté ce jeudi le gala de la FIA pour marquer leur désaccord avec les décisions de cette dernière lors du Grand Prix d’Abu Dhabi. Pour rappel, les commissaires de course avaient autorisé les voitures intercalées entre Hamilton, alors premier, et Verstappen à doubler la voiture de sécurité. Le Néerlandais avait alors pu dépasser le Britannique dans le tout dernier tour de la saison pour aller chercher son premier titre de champion du monde.

« Une décision incohérente du directeur de course a enlevé le titre à Lewis », poursuit-il. « Lewis et moi sommes toujours complètement mécontents. Mon cœur et mon âme pleurent encore de chaque pore. Quand les principes du sport sont bafoués et que le chronomètre ne vaut plus rien, on commence à se demander si tout le travail, le sang, la sueur et les larmes en valent la peine. »