Le milliardaire Alexandre Van Damme aurait été interrogé sur la vente d’Anderlecht à Marc Coucke

L’actionnaire d’AB Inbev, deuxième plus grosse fortune belge, aurait été entendu en tant que témoin, lui qui a longtemps été actionnaire d’Anderlecht lors de la présidence de Vandenstock avant de revendre ses parts à Michel Verschueren, et qui avait, comme le rappellent nos confrères néerlandophones, placé son bras droit Jo Van Biesbroeck chez les Mauves pour co-gérer le club.

Pour rappel, les anciens administrateurs Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck et Jo Van Biesbroeck sont soupçonnés de fraude et de falsification dans le cadre de la vente du club anderlechtois à Marc Coucke en 2017, et une enquête judiciaire est toujours en cours.