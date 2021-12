Jürgen Klopp pas favorable à un arrêt de la Premier League: «Je n’en vois pas l’énorme avantage»

La situation se complique de plus en plus en Premier League, où cinq des dix rencontres de championnat du week-end sont d’ores et déjà reportée en raison des nombreuses contaminations au variant omicron du coronavirus.

Alors que de plus en plus de voix s’élèvent parmi les coaches pour plaider l’interruption de la compétition, Jürgen Klopp, qui a pourtant perdu ce jeudi Van Dijk, Fabinho et Jones, tous testés positifs, s’est opposé à un arrêt du championnat après la victoire de Liverpool contre Newcastle.