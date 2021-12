Toujours pas d'accord social dans le secteur des titres-services (2)

"À chaque fois que nous pensons être en mesure de faire un pas en avant, Federgon en fait deux en arrière", regrette encore le front syndical du secteur comptant 150.000 aide-ménagères.

Federgon regrette qu'aucun accord n'ait été trouvé et trouve l'attitude des syndicats "rigide" et peu constructive. "Malgré la minime marge financière de la majorité de nos entreprises, nous avons fait une proposition complète qui comprend entre autres une augmentation salariale qui outrepasse l'AIP (accord interprofessionnel, NDLR) et une augmentation significative des indemnités pour les frais de déplacement", a répondu Anne Cattelain, CEO de Federgon, dans un communiqué de presse. "Tout cela s'inscrit dans une charte de mobilité durable qui promeut, entre autres, l'utilisation du vélo et la proximité des services avec des trajets les plus courts possibles. Pour les syndicats, cependant, cela ne semble jamais être suffisant. Nous nous demandons s'ils veulent vraiment parvenir à un accord."

Selon Federgon, des ajustements structurels sont nécessaires pour garantir la viabilité du secteur à l'avenir, et pour éviter que les négociations sociales n'aboutissent systématiquement à une impasse. "Bien sûr, nous pensons que le salaire des travailleurs domestiques doit pouvoir évoluer avec la société, mais cela ne doit pas pousser nos entreprises à foncer droit dans le mur. Nous plaidons depuis un certain temps pour une augmentation du prix du chèque. Les clients sont prêts à payer un peu plus et cela peut donner au secteur l'oxygène dont il a tant besoin."