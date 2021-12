Grève chez Brussels Airlines ce lundi: les syndicats dénoncent «une déclaration de guerre» de la direction

Le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, a appelé vendredi la direction et les syndicats de Brussels Airlines à reprendre le dialogue, alors qu’une grève de 24 heures devrait paralyser la compagnie aérienne lundi.

« Je regrette la nouvelle escalade du conflit social chez Brussels Airlines », a indiqué M. Dermagne. « J’appelle la direction et les syndicats à reprendre les discussions rapidement. Je leur demande de travailler ensemble le plus sereinement possible. Pour envisager des solutions durables, le dialogue se doit d’être constructif ».