Les échasseurs, Max Verstappen et l’UEFA: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Le variant Omicron

Venu du bout du monde, Omicron a la bougeotte et n’a pas tardé à gagner nos contrées. Avant de les envahir, prédisent les spécialistes. Entendez-vous la petite musique à l’horizon de 2022 ? Il y aura une cinquième vague de l’épidémie (pas de raison que les Français gardent une marée d’avance) et la quatrième dose nous pend au nez comme la goutte en plein hiver. Jolie perspective. Joyeux Noël et Bonne année !

Les échasseurs