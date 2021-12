Biotalys et Biobest s'unissent pour élargir les solutions de biocontrôle des cultures

Plus précisément, Biobest, active dans 65 pays et qui se concentre sur la protection biologique des cultures et la pollinisation par les insectes, aura le droit de négocier un accord de distribution mondiale exclusive des produits candidats promus au stade du développement. Il peut s'agir de produits existants ou futurs.

Les parties estiment que cet accord pourrait générer des ventes annuelles dans le secteur de la protection des cultures sous serre et des baies de plus de 100 millions d'euros pour les deux partenaires résultant des cinq programmes de biocontrôle.

En outre, les deux sociétés concluent un accord exclusif pour la distribution d'Evoca de Biotalys aux États-Unis, à partir de 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire. Evoca est un biofongicide destiné à aider les producteurs à protéger les cultures telles que les fraises, les raisins et d'autres fruits et légumes de haute valeur ajoutée contre le botrytis et l'oïdium. Biotalys prévoit de recevoir l'approbation de l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis) au cours du second semestre 2022.