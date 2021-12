En pleine forme à Vitesse Arnhem, Loïs Openda ne sait pas s’il reviendra à Bruges la saison prochaine: «Aucune idée du plan»

Prêté à Vitesse Arnhem par le Club de Bruges, Loïs Openda réalise une belle saison aux Pays-Bas, avec douze buts inscrits dont neuf sur les neuf dernières sorties. À 21 ans, le jeune belge pourrait bien incarner le futur de l’attaque brugeoise, mais il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, comme il l’a expliqué à Voetbal International.

« Je veux me concentrer sur Vitesse », a-t-il insisté. « Je n’ai aucune idée de ce que le Club prévoit et, en fait, je ne veux pas m’en préoccuper. Ce n’est pas comme si je devais retourner à Bruges pour le montrer là-bas. Je vais le montrer ici et je verrai où cela mènera. Je préfère regarder l’avenir proche que l’avenir lointain. On verra comment ça se passe. »