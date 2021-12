La fin d’une ère: Zulte Waregem se sépare de Francky Dury

Le club a confirmé le départ de son coach, en poste depuis 2011 (et entre 2001 et 2010 avant cela), ce vendredi.

Zulte Waregem s’est séparé de son entraîneur Francky Dury d’un « commun accord ». Dury sera remplacé par ses assistants Davy de Fauw et Timmy Simons, a annoncé le Essevee vendredi. « Le club remercie Francky Dury pour son implication et se sépare avec tristesse de l’entraîneur qui a forgé un formidable palmarès ses 20 dernières années », a écrit le club.

Entraîneur de Zulte Waregem depuis 1998, Dury a dirigé le club flandrien pendant plus de 20 ans à l’exception d’une saison à La Gantoise (2010-2011) et six mois comme entraîneur de l’équipe nationale espoir (2011). Depuis son accession à l’élite en 2015, le Essevee a remporté deux fois la Coupe de Belgique (2006 et 2017) et a aussi été vice-champion de Belgique derrière Anderlecht en 2013.