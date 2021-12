Omicron en Belgique: le variant progresse avec beaucoup d’incertitudes

« L’émergence du variant omicron reste donc actuellement sous le seuil critique », a déclaré M. Van Gucht, qui a toutefois souligné que l’impact de cette variante sur notre système de santé est très incertain. Dans les semaines et les mois à venir, le variant deviendra encore plus dominant.

On ne sait pas non plus comment la maladie diffère des autres variants. « Nous attendons les données de l’Europe », a-t-il précisé. Les données de l’Afrique du Sud, où le variant est apparu pour la première fois, ne peuvent pas être simplement extrapolées à l’Europe, car la population y est beaucoup plus jeune.

La vaccination de la troisième dose aussi rapidement et aussi largement que possible pourrait nous aider à combattre également le variant omicron, estime M. Van Gucht.

Noël et Nouvel An avec les mêmes personnes

« Testez-vous, portez un masque lorsque vous accueillez des gens et ventilez en mettant la hotte de la cuisinière par exemple. » Ce sont là quelques conseils pour organiser une fête de Noël ou de fin d’année en toute sécurité que le virologue Steven Van Gucht de Sciensano a donnés ce vendredi.

Comme toujours, M. Van Gucht a souligné l’importance de limiter ses contacts. Il conseille de célébrer Noël et le Nouvel An avec les mêmes personnes, et de le faire dans des cercles limités comme deux ménages ou cinq célibataires. Les personnes malades ou qui ne se sentent pas bien doivent rester à la maison.

En outre, le virologue recommande de faire un autotest le jour de votre rencontre. « D’abord un test, ensuite une fête », a-t-il déclaré.

Le port d’un masque buccal peut également être utile, notamment lors de la réunion, par exemple. Les personnes vulnérables peuvent porter un masque FFP2 pour une protection supplémentaire.