Omicron en Belgique: le variant progresse, avec toujours beaucoup d’incertitudes

« L’émergence du variant omicron reste donc actuellement sous le seuil critique », a déclaré M. Van Gucht, qui a toutefois souligné que l’impact de cette variante sur notre système de santé est très incertain. Dans les semaines et les mois à venir, le variant deviendra encore plus dominant.

On ne sait pas non plus comment la maladie diffère des autres variants. « Nous attendons les données de l’Europe », a-t-il précisé. Les données de l’Afrique du Sud, où le variant est apparu pour la première fois, ne peuvent pas être simplement extrapolées à l’Europe, car la population y est beaucoup plus jeune.

La vaccination de la troisième dose aussi rapidement et aussi largement que possible pourrait nous aider à combattre également le variant omicron, estime M. Van Gucht.

Noël et Nouvel An avec les mêmes personnes

« Limitez vos contacts, testez-vous, ventilez et portez le masque si vous êtes plus fragile », ont recommandé vendredi les porte-parole interfédéraux covid, afin de passer des fêtes de fin d’année en toute sécurité.

Même si les indicateurs de la pandémie évoluent favorablement, il est important de rester prudent. Et à l’approche des fêtes de Noël et Nouvel An, synonymes de retrouvailles en famille et entre amis, l’adage selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir s’applique particulièrement.

Le Dr Yves Van Laethem a ainsi rappelé qu’il en allait de la responsabilité de chacun : « ne vous rendez pas à une fête si vous êtes malade », a-t-il demandé.

Celui-ci a par ailleurs recommandé de limiter ses contacts, de faire un autotest le jour de la fête et de choisir un endroit « le plus vaste possible » pour se retrouver. « Ouvrez les fenêtres et laissez la hotte allumée afin d’avoir une circulation de l’air convenable », a-t-il conseillé.

Les personnes les plus fragiles et celles immunodéprimées ne doivent pas hésiter à porter un masque FFP2.