Eden Hazard vers un retour à Lille? «Ce n’est pas impossible», affirme un média espagnol

Et si Eden Hazard revenait là où tout a commencé, à Lille ? En grosse difficulté au Real Madrid, le Diable rouge, qui n’a pas connu de titularisation depuis le mois de septembre, pourrait se chercher un point de chute cet hiver. Et même si un retour en Ligue 1 semble peu probable, ça ne serait pas pour autant irréalisable selon le média espagnol AS.

« C’est difficile mais pas impossible », souligne le quotidien espagnol. « Eden Hazard est sur la liste des transferts du Real Madrid pour le mercato hivernal. Lille peut espérer l’obtenir uniquement via un prêt. Et, évidemment, si le joueur accepte une grosse baisse salariale. Car les caisses nordistes sont vides et ils ne disposent pas des moyens suffisants pour payer la somme de 40 millions d’euros. Encore moins pour un joueur dont les performances sont une inconnue. »