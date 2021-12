Prix de l'énergie - La hausse de l'approvisionnement en gaz russe fait chuter les prix du gaz européen

Toutefois, malgré la diminution de vendredi, les prix du gaz ont encore augmenté de près de 17 % cette semaine. Cela s'explique en partie par la vague de froid attendue en Europe la semaine prochaine et le niveau peu élevé des stocks de gaz pour cette période de l'année.

Le plus grand fournisseur de gaz d'Europe a réservé à la dernière minute environ 30 % de l'espace de son gazoduc pour livrer du gaz russe à l'Allemagne via la Pologne. La reconstitution des réserves européennes a atténué les craintes de nouvelles pénuries de gaz.

Les tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine ont également provoqué des troubles sur le marché. Le nouveau gouvernement allemand a menacé de bloquer l'exploitation du gazoduc Nord Stream 2 si la Russie envahissait l'Ukraine.

Moscou a affirmé à plusieurs reprises qu'elle serait en mesure de fournir davantage de gaz à l'Europe si elle était autorisée à utiliser Nord Stream 2. Le gazoduc est achevé, mais le régulateur allemand a suspendu son processus d'approbation et Bruxelles n'a pas non plus donné son approbation. La crainte principale concernant ce gazoduc controversé est que l'Europe ne devienne trop dépendante des approvisionnements en gaz russe.