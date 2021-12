Les assureurs belges font face au test de résistance

Plusieurs compagnies fortement touchées par le choc prévu dans le scénario n'ont pas pris de mesures réactives. "Les compagnies d'assurance sont invitées à mettre en place leurs propres outils et processus de gestion de crise", commente la BNB.

A l'échelle européenne, c'est l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) qui supervisait le test auquel ont pris part 44 acteurs dont KBC Insurance et Ageas en Belgique. L'ensemble présentait une belle robustesse, avec un ratio de solvabilité de 217,9% à la date de référence. Après le test, ce taux a chuté à 125,7% et neuf entreprises sont passées sous le seuil réglementaire de 100%. Les actions prises dans la foulée du choc ont permis de ramener la solvabilité de l'ensemble à 139,3%.