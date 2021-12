Eden Hazard et Gareth Bale joueurs les mieux payés, Benzema hors du top 5: découvrez les plus gros salaires du Real Madrid

Eden Hazard est actuellement le joueur le mieux payé du Real Madrid, selon Sportune, qui s’est appuyé sur les chiffres de plusieurs sources espagnoles, du Mundo Deportivo et des médias sportifs pro Real, Marca et AS, notamment, et qui a tenu compte de la réduction de salaire de 10 % consentie par les joueurs madrilènes.

Pourtant en manque de temps de jeu à Madrid, le Belge serait en réalité premier ex aeqo de ce classement avec… Gareth Bale, avec un salaire de 16.86 millions d’euros, sans compter les différentes primes. C’est la nouvelle recrue, David Alaba, qui complète ce podium des joueurs les mieux payés 15.6 millions d’euros annuels. Au niveau des surprises, on notera que Karim Benzema, pourtant dans le top 5 au dernier Ballon d’Or, ne perçoit que le 7e plus gros salaire du club avec 10.14 millions d’euros. L’autre Belge du Real Madrid, Thibaut Courtois arrive à la 8e place avec 9.36 millions d’euros.