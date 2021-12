Perspectives économiques de la BNB - La Banque nationale s'attend à un fort ralentissement de l'économie à court terme (2)

La BNB explique ce ralentissement par les contraintes d'approvisionnement, la hausse des prix de l'énergie et la dégradation de la situation sanitaire. "Divers indicateurs suggèrent que la croissance s'affaiblit déjà depuis l'été et l'activité économique ne devrait guère progresser à court terme", ajoute-t-elle.

Mais la croissance devrait repartir à la hausse à partir du printemps 2022, d'après l'économiste et coordonnateur des projections économiques de la BNB, Geert Langenus, et cela à mesure que les contraintes d'approvisionnement s'allégeront et que la situation sanitaire s'améliorera à nouveau. À un peu plus long terme, le rythme de croissance diminuerait peu à peu.