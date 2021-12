Standard: le parquet de l’Union belge requiert une sanction de trois matches à huis clos effectifs, suite aux incidents contre Charleroi

Le parquet de l’Union belge de football s’est prononcé suite aux débordements survenus le 5 décembre dernier entre le Standard et le Sporting Charleroi. Pour rappel, alors que les Rouches étaient menés 0-3 à quelques minutes de la fin du match, des supporters liégeois avaient lancé des fumigènes et étaient montés sur la pelouse, provoquant l’interruption définitive de la rencontre.

« Le Parquet UB requiert à l’encontre du club ‘R. Standard de Liège’ une amende de 5 000 euros effective ainsi qu’une sanction de huis clos pour quatre matches officiels à domicile, dont trois matches officiels à domicile effectifs et un match officiel à domicile avec sursis, et ce pendant une période où le public est autorisé dans les stades et non interdit/restreint par le gouvernement en vertu de la crise sanitaire actuelle. »