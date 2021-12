Vincent Kompany avant le déplacement d’Anderlecht au FC Bruges: «Un point ne m’intéresse pas»

Malgré l’enchaînement des rencontres, il n’y a pas trop de casse dans les rangs anderlechtois à en croire Vincent Kompany. Aucun blessé et même un retour de longue date qui se précise en la personne de Hannes Delcroix. S’il a fait son retour sur les pelouses de Neerpede cette semaine, l’objectif est qu’il revienne dans le coup pendant le stage hivernal. Il ne sera donc pas de la partie à Bruges où Anderlecht se rendra en pleine confiance après quatre succès de rang en championnat et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. « Ce match arrive à un bon moment pour nous, reconnaît le coach du Sporting. Je suis confiant aussi parce qu’on a toujours bien presté contre les grands peu importe la situation du club. Est-ce que la différence entre les deux équipes est plus petite qu’il y a un an (NDLR : Anderlecht avait perdu 3-0 en octobre 2020) ? Mon expérience m’a appris que les situations changeaient tous les six mois ici. Ce qui ne changera pas, c’est qu’un point à Bruges ne m’intéresse pas. Ni de changer de manière de jouer parce qu’on va à Bruges. »

Une rencontre où le RSCA devra se montrer efficace dans les deux rectangles pour espérer repartir avec les trois points. « On n’aura pas dix ou quinze occasions comme dans d’autres matchs, prévient Kompany. Il faudra saisir nos opportunités. Mais il n’y a rien de neuf dans ce que je raconte : c’est toujours comme dans les grands matchs. »