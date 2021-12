Grève chez Brussels Airlines - La moitié des vols supprimés, plus d'un quart des passagers touchés (direction)

La direction confirme que les syndicats n'ont pas annulé leur grève de lundi. Elle ne veut cependant pas faire plus de commentaires sur le conflit, à ce stade. "Toute l'attention est mise sur les passagers afin que la journée de lundi ne soit pas trop chaotique pour eux", souligne la porte-parole.

La direction a demandé au personnel de bord qui était disposé à travailler et qui non. Elle entrevoit tout de même une certaine volonté et s'attend à ce que la moitié des vols programmés soient maintenus.