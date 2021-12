Luka Elsner avant OHL-Standard: «J’aurais préféré jouer mercredi contre le Beerschot...»

Luka Elsner sera privé, dimanche soir (21 heures) à Louvain, des services de Selim Amallah, Nicolas Raskin et Damjan Pavlovic, qui seront suspendus. À l’inverse, Abdoul Fessal Tapsoba est disponible, alors que Merveille Bokadi s’est entraîné ce vendredi, après le coup direct reçu à l’Antwerp. « Mais il est tôt, aujourd’hui, pour dire que ça va aller dimanche », indique le T1 du Standard. « Son genou a été un peu bougé et son ligament s’est un peu distendu, même si ses sensations ne sont pas trop mauvaises ». Diminué par une blessure au mollet, Gojko Cimirot, qui aurait démarré sur le banc mercredi face au Beerschot si le match s’était disputé (c’est Damjan Pavlovic qui devait être titularisé à cette place-là), fera partie de la sélection. « Cela n’évolue pas trop mal… »

Luka Elsner avoue regretter que le match de mercredi ait été remis. « Je l’ai mal vécu », dit-il. « On était en mode match depuis lundi et on on avait à coeur d’enchaîner à la maison. D’autant que lorsque le match sera rejoué, les conditions ne seront pas les mêmes, notamment en raison de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais on s’adaptera à ce qu’on propose. Il en va de notre responsabilité. »