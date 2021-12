Coronavirus: l’OMS homologue d’urgence le vaccin indien Covovax

Le vaccin indien Cocovax va permettre de renforcer les efforts faits pour vacciner les pays à plus faible revenu.

Ce vaccin « est produit par le Serum Institute of India sous licence de Novovax et il fait partie du portefeuille de Covax (le système international de distribution de vaccins anti-Covid, ndlr), ce qui va permettre de doper les efforts faits pour vacciner plus de gens dans les pays à faible revenu », a souligné l’OMS.