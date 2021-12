Fusion des universités: l’UCLouvain et Saint-Louis ne comprennent pas le refus du gouvernement

L’UCLouvain et l’Université Saint-Louis ont exprimé vendredi leur « incompréhension » face au refus du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de leur permettre de fusionner officiellement, comme elles l’ont pourtant décidé en 2017.

« Ce refus est incompréhensible parce qu’une fusion permettrait une utilisation plus efficace des moyens publics alloués aux deux universités, d’améliorer le soutien aux personnels et aux étudiants et de renforcer le positionnement européen des institutions », insistent les deux universités dans un communiqué commun.