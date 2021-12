Lettre ouverte d’un Juif à la justice de son pays

Ce 10 décembre, la cour d’appel de Bruxelles a acquitté un fonctionnaire européen de la prévention d’incitation à la haine, tout en maintenant la condamnation pour coups et blessures à caractère antisémite. Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l’antisémitisme, estime que « la loi contre le racisme serait vidée de toute portée » et exprime sa profonde préoccupation.

Chère justice de mon pays,

Je veux croire encore en toi sans quoi je ne prendrais pas la peine de t’écrire. Je suis très inquiet à la lecture d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 10 décembre 2021, et je voudrais te le dire, avec respect mais sans concession.

« Sale Juif ! Vous les Juifs auriez dû tous être tués ».

Selon cet arrêt, la loi permet que l’on tienne publiquement ces propos car ceux-ci, même tenus en public, n’inciteraient pas à la haine. Je sais, cela paraît incroyable. Mais c’est vrai[1].

La cour d’appel devait juger d’une agression contre une dame commise le 16 juillet 2015 par un certain S. G., haut fonctionnaire européen. S. G., ivre lors d’une soirée dans un bar, avait violemment frappé la victime et tenté de l’attraper par le cou, tout en la traitant de « sale Juive » et en lui disant « vous auriez (vous les Juifs) tous dû être tués ».