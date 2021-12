Un fonctionnaire européen acquitté d’incitation à la haine pour des propos antisémites

Ce 10 décembre, la cour d’appel de Bruxelles a acquitté un fonctionnaire européen de la prévention d’incitation à la haine, tout en maintenant la condamnation pour coups et blessures à caractère antisémite. En première instance, la victime et Unia, qui s’était constitué partie civile, avaient eu gain de cause sur toutes les préventions, le prévenu ayant été reconnu coupable de propos antisémites. Un arrêt qui fait réagir la Ligue belge contre l’antisémitisme, son président Joël Rubinfeld estime que « la loi contre le racisme serait vidée de toute portée » et exprime sa profonde préoccupation dans une carte blanche (lire par ailleurs).