L’industrie du vinyle se raye, les petits labels trinquent

Adèle a pratiquement réservé toutes les usines de vinyles ! Nous avons dû trouver un créneau pour y mettre notre album… » L’anecdote ne vient pas d’un petit groupe de musique débutant, mais d’un compatriote de la diva bien connu, Ed Sheeran, qui se livrait au micro d’une radio australienne. La confidence fait sourire et pourtant elle est révélatrice d’une situation qui aujourd’hui ne pénalise pas que les grandes stars. « C’est vraiment comme ça que ça se passe. Quand Adèle fait presser 500.000 vinyles, ça prend du temps et de la capacité dans les usines. Tout le monde doit attendre », tonne Geert Deblaere, membre de la Bima, l’association qui représente les petits labels belges indépendants. Attendre… des mois et des mois pour presser un 33 tours. Aujourd’hui, le problème touche toute l’industrie musicale et particulièrement les petits acteurs, qui n’ont pas la force de frappe des géants du secteur.