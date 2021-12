Culture: assouplissement… What’s in a word?

Dans une carte blanche, Peter de Caluwe, Michael De Cock et Pierre Thys – respectivement Directeurs Généraux et/ou Artistiques du Théâtre Royal de la Monnaie, du Koninklijke Vlaamse Schouwburg et du Théâtre National Wallonie-Bruxelles – rappellent, dans « Le Soir » et « De Standaard », ô combien la culture est importante en cette période de pandémie et appellent les décideurs politiques à défendre ce secteur essentiel.

Par Peter de Caluwe (Directeur Général et Artistique du Théâtre Royal de la Monnaie), Michael De Cock (Directeur Artistique du Koninklijke Vlaamse Schouwburg) et Pierre Thys (Directeur Général du Théâtre National Wallonie-Bruxelles)

Avec l’imminence du Comité de concertation, les médias font à nouveau pleuvoir des prédictions sur ce qui sera possible ou non. C’est une façon de montrer ses muscles avant que le Comité de concertation proprement dit ne commence. Il ne faut pas compter sur grand-chose, dit-on, et sans doute à juste titre. La peur du variant omicron hante l’Europe. Les certificats de vaccination ne suffisent plus pour voyager au Portugal et en Italie, un test négatif doit également être présenté. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) ont également déclaré qu’il ne fallait s’attendre à aucun relâchement dans notre pays.