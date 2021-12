La communauté musulmane conteste l’interdiction de l’abattage rituel devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme

L’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) et le Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique (CIB) vont contester les interdictions flamande et wallonne de l’abattage rituel devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) à Strasbourg, selon un communiqué. Cette décision a été prise à la lumière des récents arrêts de la Cour constitutionnelle, qui a jugé que les décrets flamand et wallon interdisant l’abattage sans étourdissement sont autorisés au regard de la Constitution belge.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme est l’ultime gardienne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en Europe. Selon la communauté musulmane, « l’État de droit ne doit pas succomber à la pression politique et sociale croissante des mouvements populistes qui mènent une bataille de symboles contre les minorités vulnérables dans toute l’Europe. »