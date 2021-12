Cyclo-cross de Namur: Tom Pidcock doit assurer le show

En fait, c’est la première, et principale d’ailleurs, question que tout fan qui suit distraitement l’art des labourés se pose : « Ah, Namur c’est ce dimanche. Chouette ça… Et ils sont là les deux ? » L’ensemble « les deux » négligemment énoncé englobant forcément Mathieu van der Poel et Wout van Aert, caïds de la discipline autant que de sa grande sœur routière. Et bien, ami amateur dominical de la chose boueuse, la négative est malheureusement de sortie sur les contreforts de la Citadelle, le Belge, en stage en Espagne, n’ayant jamais pointé le rendez-vous alors que son rival néerlandais a reporté sa rentrée d’une semaine à cause d’un genou en voie de guérison.