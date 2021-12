Cali, l’ange éternel entre livre et musique

La première chose que nous demande Bruno à peine arrivé à son hôtel bruxellois, c’est : « Comment va Arno ? ». Le chanteur bruxellois est un des anges de Cali, comme il y en a tant dans Voilà les anges, son troisième roman. Un titre qui fait bien sûr penser à celui du groupe Gamine, millésimé 1988 : « C’est une histoire incroyable », nous raconte-t-il tout de suite. « Paul Félix, le chanteur, on ne se connaissait pas mais je l’ai appelé pour savoir si ça ne le dérangeait pas que j’appelle mon livre Voilà les anges. Il me répond : « Les anges ne m’appartiennent pas. ». « Ils étaient rockstars mais après le premier album qui a bien marché, ils ont fait toutes les erreurs des groupes de rock (hôtels cassés, drogue, sexe, rock’n’roll…), ils ont splitté et Paul est parti en Inde et en Thaïlande, presque vingt ans dans un monastère bouddhiste, comme l’ashram dans mon livre, avec le Hibou que j’ai inventé, et la cellule Hydra, en hommage à Leonard Cohen.