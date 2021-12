Lettre ouverte des fédérations du secteur culturel à l’attention des membres du Codeco

Messieurs Pierre-Yves Dermagne, Georges Gilkinet, Vincent Van Quickenborne, vice-Premiers ministres,

Monsieur Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la FWB,

Monsieur Jan Jambon, ministre-résident de la Région flamande et Communauté flamande,

Monsieur Oliver Paasch, ministre-président de la Communauté germanophone,

Monsieur Rudi Vervoort, ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Monsieur Elio Di Rupo ministre-président de la Région wallonne,

Monsieur le Premier ministre,

Mesdames et Messieurs les vice-Premiers ministres,

Messieurs les ministres-présidents des Régions et Communautés,

Comme vous le savez certainement, les décisions prises lors du dernier Codeco du 3 décembre 2021 ont été à nouveau une véritable catastrophe pour l’ensemble du secteur culturel, subventionné et non subventionné.

En effet, le plafonnement des jauges à 200 personnes, quels que soit la capacité totale des salles et leur équipement est une décision absolument incohérente dont on peut affirmer qu’elle a été prise en dépit du simple bon sens.

Les conséquences de celle-ci sont pourtant terribles en matière de billetterie, de pertes de partenaires et coproducteurs ainsi que d’emploi et viennent déstabiliser un secteur déjà à genoux. De surcroît, le fait de devoir procéder constamment à des changements inattendus et radicaux pèse lourd en matière d’organisation et sape l’énergie de nos équipes. Les dégâts humains sont très importants. De très nombreux opérateurs ont déjà dû annuler et reporter leurs programmations suite au dernier Codeco – et pour beaucoup, organisateurs et prestataires, le préjudice est irrémédiable. Même si la limitation à 200 personnes devait être revue, certains ne pourront rouvrir réellement avant plusieurs mois.

Vos décisions sèment la confusion dans l’esprit des publics et créent une situation anxiogène : même les petites salles de moins de 200 places se voient pénalisées ainsi que les activités en plein air ! Il n’en reste pas moins une discrimination entre celles et ceux qui peuvent continuer à 100 % de jauge et tous les autres dont les activités sont réduites ou impossibles. La limitation à 200 spectateurs n’est pas une mesure proportionnelle. Elle est absurde.

Nous demandons que soient pris en compte dans vos décisions, les résultats des études scientifiques qui ont démontré que la participation à des événements culturels se fait en toute sécurité sanitaire. Faire croire le contraire est infondé et doit cesser.

Il est impératif que les décisions du Codeco de ce 22 décembre 2021 se prennent en faveur d’une réouverture immédiate à 100 % du secteur culturel, de l’accès de toutes et tous à la culture, et garantissent la suppression pure et simple de ce système de plafonnement indistinct des jauges.

Nous nous engageons en retour – comme nous l’avons toujours fait jusqu’à présent – à respecter les mesures sanitaires proportionnées au risque réel afin d’assurer la sécurité du public, des artistes et du personnel des salles.

Plusieurs membres du Codeco se sont d’ores et déjà exprimés dans la presse en faveur d’un réel assouplissement des mesures actuelles. Nous demandons que ces déclarations d’intention se traduisent dans des décisions claires nous permettant d’aborder l’année 2022 avec sérénité, et des garanties de stabilité et de prédictibilité.

Nous vous remercions d’avance de votre soutien.

Prêts à vous rencontrer pour de plus amples informations, nous vous prions de croire à toute notre considération.

Pour les Fédérations du secteur culturel, Françoise Havelange (Fédération des employeurs des Arts de la Scène) Baudouin Rémy (Fédération de la Culture Indépendante) Virginie Devaster (Chambre des théâtres pour l’enfance et la jeunesse)