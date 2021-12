Au Sporting Charleroi, le banc ne fait pas la différence...

En inscrivant le 0-1 après une petite demi-heure de jeu ce jeudi soir à Genk, Jackson Tchatchoua est déjà devenu le treizième buteur carolo différent depuis l’entame du championnat. « Ce but m’a libéré. J’avais de bonnes sensations et ça n’a été que bénéfique pour moi. Je me libère étape par étape », pointait le jeune Sambrien, forcément déçu de la tournure des événements même si un grand sentiment de bonheur l’avait envahi suite à ce premier but chez les pros.

À titre collectif, ce chiffre de treize buteurs différents témoigne du fait que le danger carolo peut venir de partout. Et forcément également d’au-delà du onze de base puisque Stelios Andreou et, fort logiquement, Hervé Koffi n’ont pas encore trouvé le chemin des filets parmi les récents titulaires, cette saison. Pourtant, seul Ali Gholizadeh a inscrit un but en sortant du banc, à Courtrai (2-2) le 2 octobre dernier.