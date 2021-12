Emmanuel André sur le variant omicron: «Chaque geste compte et peut faire la différence»

Selon les explications d’Emmanuel André, « la mortalité secondaire à une infection sévère (nécessitant une hospitalisation) a chuté de vague en vague, en Belgique ». « En Afrique du Sud, cela s’observe également. Et de façon particulière quand on observe les premières semaines de la vague Omicron », explique-t-il sur Twitter ce vendredi.

Une fois de plus, Emmanuel André appelle à rester vigilent et souligne l’importance de la vaccination. « Il y aura énormément de personnes infectées et un grand nombre de personnes devront recourir aux services du système de santé (généraliste, testing, tracing ou hôpitaux) ». « Chaque geste compte et peut faire la différence. Mettez un masque et faites attention aux autres. Vaccinez-vous ».