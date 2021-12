«La casa de Babel», la chronique européenne du «Soir»: ici, aucune tête ne dépasse

Deux fois par mois, retrouvez la chronique européenne du « Soir » proposée par Elodie Lamer. L’UE, c’est 27 chaises à table, 27 réalités, autant d’intérêts particuliers et d’ambitions pour la maison commune. Un vivier idéal pour les malentendus. Et une bonne raison de les relativiser.

Sans tricher, qui peut dire ce qu’il y a sur les billets d’euros ? Réponse : des ponts et des portes. Loin des visages que l’on voit sur les billets suédois, croates, tchèques… La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), la Française Christine Lagarde, dit qu’elle veut que les euros soient plus incarnés. Un gros chantier est lancé. Qui donc mettra-t-on dessus ? Sur France Inter, l’éditorialiste Dominique Seux s’en amusait : si on met des rois, les Républicains s’offusquent, si on met Napoléon, toute l’Europe hurle, etc etc

A l’époque de la conception de l’euro, déjà, le sujet avait été si sensible que le graphiste choisi, l’Autrichien Robert Kalina avait raconté au Temps avoir mesuré « l’ego gonflé à l’hélium des Etats ». Il s’était arrangé pour qu’aucun pays de l’UE ne puisse s’identifier aux constructions apparaissant sur les billets.