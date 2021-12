Bruno Venanzi finalement vendeur du Standard? Il ne ferme pas la porte

Il était temps… Cela faisait un long moment que les fans du Standard attendaient cette entrevue. Finalement, elle aura duré près de deux heures ce jeudi soir. Le président Venanzi a abordé tous les dossiers chauds du moment. Parmi eux, la vente du Standard. Selon nos confrères de la DH, Venanzi aurait déclaré que la situation financière du Standard était délicate suite à des erreurs commises. Il ne voudrait plus diriger seul le Standard et serait à la recherche d’un investisseur qui investirait à titre minoritaire, à la hauteur de 50/50 avec lui ou encore à une prise de contrôle complète du club. Le président des Rouches ne ferme donc plus totalement la porte à une vente du Standard contrairement à il y a quelques mois.

Il y aurait cinq candidats. Trois auraient déjà fait une offre alors que les deux dernières sont attendues pour le 31 décembre, jour de la deadline. Après le 1er janvier 2022, Venanzi aura alors un mois pour décider du partenaire adéquat pour le Standard. Un nouvel organigramme serait alors mis en place et la volontée d’investir dans l’Académie serait aussi une priorité.