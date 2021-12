Testing & Tracing: les limites maximales sont déjà dépassées

Face à un variant multipliant les contaminations, la stratégie actuelle ne fonctionnera plus. Il faudra de nouveau établir des personnes prioritaires et rendre les quarantaines plus automatiques.

Il y a quinze jours, à cause du variant delta, la digue cruciale du testing et du tracing a craqué en Belgique. Les autorités ont été obligées de revoir une énième fois la stratégie. Très concrètement, on ne teste plus qu’une seule fois les personnes vaccinées qui sont contacts à haut risque d’une personne contaminée.

Une mesure qui devait surtout alléger la pression sur les médecins généralistes qui croulaient sous les coups de fil de patients complètement perdus, surtout en Flandre et en Wallonie. À Bruxelles, il était déjà dans les habitudes de la population d’utiliser un site internet pour obtenir un code permettant d’aller se faire tester. Dans la capitale, qui travaille principalement avec les labos de la plateforme créée par le fédéral en collaboration avec des universités et des hôpitaux, et pas avec les laboratoires privés, il n’y a d’ailleurs pas vraiment eu de gros soucis pour tenir les délais.