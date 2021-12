Indexation des salaires: une compensation imparfaite, un mécanisme indispensable

L’indexation des salaires, linéaire, produit certains effets pervers. Mais sans elle, le grand écart salarial entre individus et entre secteurs serait bien plus important. Et la pauvreté, aussi.

Ciblé et décrié par la droite, le mécanisme d’indexation automatique des salaires est encensé et protégé par la gauche comme un acquis social à préserver, coûte que coûte. Mais social, l’est-il vraiment ? On pourrait résumer la réponse comme ceci : il a les qualités de ses défauts, et inversement.

Le mauvais côté de la pièce de 2 euros d’abord (pour un revenu de 100 euros). En augmentant tous les revenus du travail de 2 %, l’indexation automatique des salaires accroît inexorablement l’écart entre les rémunérations les plus basses et les plus hautes. Ainsi, M. X gagne 100 euros par mois et M. Y, 200 euros. L’écart entre les deux est de 100. Après indexation de 2 %, l’écart entre eux est passé à 102. Sur des sommes plus importantes, on devine aisément à quel point cet écart s’accroît à chaque indexation.