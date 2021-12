Patinage: le Belge Bart Swings devient le douzième meilleur patineur de tous les temps

Sur la liste des patineurs les plus rapides de tous les temps, Bart Swings occupe désormais le douzième rang. Une performance rendue possible par des pistes très rapides lors des courses de la Coupe du monde nord-américaines. Grâce à son nouveau record de Belgique sur 5.000 mètres, Swings dépasse deux patineurs aujourd’hui à la retraite : l’Italien Enrico Fabris et le Néerlandais Douwe de Vries.

Dans ce classement, Bart Swings se place juste derrière un autre Néerlandais, Jan Blokhuijsen, son coéquipier au sein de l’équipe Team IKO. Au sein du top 10, on retrouve cinq patineurs encore en activité : les Néerlandais Patrick Roest, Sven Kramer et Koen Verweij, le Norvégien Sverre Lunde Pedersen et le Canadien Ted-Jan Bloemen.