France: l’appel de Taubira risque de faire pschitt

Il y a des candidatures que j’estime, mais je constate l’impasse. J’envisage d’être candidate », a lancé ce vendredi Christiane Taubira dans une vidéo postée sur Facebook. Après des jours de cogitations et de consultations, l’ex-ministre de la Justice a donc fait un pas vers la présidentielle sans toutefois se jeter encore dans le grand bain. « Je ne serai pas une candidate de plus », a-t-elle prévenu en affirmant qu’elle jetterait toutes ses forces dans l’union et en fixant rendez-vous au 15 janvier.

Un coup de théâtre de nature à changer la donne à gauche, où le bloc des sept candidats cumulés atteint à peine 25 % dans les sondages ? Peu probable.