La mise en bourse de TeleSign par Proximus profitera à l’écosystème digital belge

Un centre de développement de plus de 150 personnes centré sur l’intelligence artificielle et la cybersécurité va être créé en Belgique pour développer les logiciels d’identité digitale de la société américaine

Un milliard trois de dollars (1,15 milliard d’euros). C’est la valorisation atteinte par TeleSign, la filiale américaine de Proximus spécialisée dans l’authentification et les services d’identité digitale dans le cadre de son introduction en bourse prochaine (on évoque la mi-avril). L’opérateur télécom veut accélérer la croissance de cette société qui a pour client les plus grands noms de l’internet : TikTok, WhatsApp, Amazon, Alibaba… et qui réalise 391 millions de dollars de chiffre d’affaires. Objectif ? Pratiquement tripler ce chiffre (1,1 milliard de dollars) d’ici 2026 et créer un leader mondial de l’identité digitale.