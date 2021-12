Eden Hazard doit saisir sa (dernière?) chance au Real

Les absences de Rodrygo, Bale et Asensio, positifs au Covid, doivent profiter à Eden Hazard ce week-end. Avant le mercato de janvier, le joueur du Real Madrid a une ultime opportunité de prouver sa valeur.

C’est un discours dur à entendre, tant le virus a bouleversé la vie de chacun, mais la pandémie a parfois eu des effets positifs et rendu service à certains d’entre nous. Pour Eden Hazard, il lui a certainement permis de disputer l’Euro 2020, postposé d’un an et finalement organisé l’été dernier. Ce week-end encore, c’est grâce à une contamination généralisée au sein du Real Madrid que le Brainois pourrait recevoir une chance, peut-être la dernière, de renouer avec ses standards. Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres…